俄羅斯與烏克蘭關係持續惡化，俄羅斯總統普丁今（24日）下令對烏克蘭展開軍事行動，衝突一觸即發，受此事影響，台股暴跌逾460點，市場憂心若戰爭開打將對股市產生衝擊。翻開過去歷史經驗，台股曾在第三次石油危機引發波斯灣戰爭期間重挫超過50%。

俄烏衝突升溫使得投資人擔憂加劇，而翻看過去發生大規模戰爭時的台股表現，1990年第三次石油危機爆發，原油價格屢創新高，使得企業營運承受極大成本壓力，隨後波斯灣戰爭開打，當時台股一度從5450點摔至最低2560點，重挫逾50%。

2001年911事件發生，蓋達組織劫持民航客機衝撞紐約世界貿易中心，進而引發美國發動阿富汗戰爭，當時台股曾經從4289.1點下跌至3446.26點，共跌逾20%；2003年伊拉克戰爭爆發，當時台股曾5057點跌至4260點，挫低近16%。

針對俄烏衝突對台股的影響，國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受媒體訪問時認為，除非俄烏開戰，且中美等重要國家都加入戰局，影響台股權值股的基本面，否則都不至於讓台股轉空，最多就是修正，且又急又快。

蔡明翰補充說道，台股看獲利、本益比，只要俄烏衝突不影響到台股基本面，市場恐慌導致指數修正的程度都相對有限。此外，他點出，即便俄烏開戰，歐美仍以經濟制裁為主的前提下，影響應該很快結束，最多就是造成市場恐慌，但對經濟的影響其實不大。