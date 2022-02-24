俄烏戰事升溫，衝擊台股今天重挫461點，外資連4天賣超合計新台幣1155億元；投信則堅守多方，連續18天買超。投信法人分析，俄烏軍事實力懸殊，預料戰爭不會拖長，只要戰事不擴大，台股有望見到V型反彈。

俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭展開軍事行動，台股今天大跌461.18點，跌幅2.55%。外資大舉賣超台股534.47億元，創台股史上第五大單日賣超金額；反觀投信法人持續力挺台股，逆勢買超49.78億元，為連續第18天買超。

投信法人認為，只要戰事規模不擴大，區域戰事對股市反應多屬短期影響。

新光投信董事長劉坤錫認為，俄烏戰爭一旦開打，對台股是好的契機點。他分析，俄烏雙方軍事實力相差懸殊，且目前包括美國等西方國家，僅口頭提出經濟制裁，並未實質出兵，預料戰事不會拖長；儘管今天台股重挫，指數跌破17600點，但對台股來說，不論從基本面、評價面來看，台股的絕佳買點已經出現。

劉坤錫強調，台股跌深就是買點，因為目前台股總市值約56.7兆元，以2021年上市櫃公司總獲利約4兆元來看，台股本益比僅14倍多，相較過去5年平均本益比約16倍，或過去10年平均本益比約17倍，目前台股評價面不貴；加上今天大盤摜破17600點之後，現階段台股更顯「物美價廉」，台股的中長線投資價值浮現，後市重點仍是選股。

統一投信表示，俄烏開戰短線會影響全球股市，台股盤面也已在反映，高估值的個股壓力較大，低基期的個股較具防禦力。

統一投信指出，目前俄烏戰事只限在烏克蘭境內，屬於小規模戰爭，觀察後續戰事是否擴大、美俄如何協商。就長線而言，根據歷史經驗，地緣政治緊張對股市影響都是短暫的，台股有高現金殖利率保護，若有急殺，可留意前景佳且估值相對較低的好公司。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股今天重挫，主要反映原本市場預期不開戰但事與願違；不過，回顧歷史，戰爭對台股多屬短期影響，且就本次觀察歐美大國對俄羅斯的態度，不至於演變為東西方強權對抗的混戰，只要戰爭未持續擴大，並未波及全球經濟成長，預期台股急跌後將出現一波V型反彈，目前可先觀察指數能否止穩於前波低點。

另外，葉獻文分析，雖然今天台股指數重挫，但不論加權指數或OTC指數的跌停家數屈指可數，反映市場逢低承接買盤力道強勁，顯示整體投資氛圍並未過於悲觀。（編輯：張良知）1110224