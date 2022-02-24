近期俄羅斯與烏克蘭衝突帶來地緣政治風險升溫，加上美國聯準會升息消息持續牽動市場情緒，全球股市因此震盪不斷。施羅德投信建議，在這樣的情況下，擁有定價能力、充沛現金的超巨型股與大型股表現反而相對抗跌。投資組合中納入超巨型和大型股相關基金，不僅具防禦力，還可參與其領漲實力，是市場震盪之時攻守皆宜的投資部位。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍表示，2021年市場受新冠變異株、供應鏈瓶頸等因素干擾，然而拆解2021年的美國股市漲幅貢獻，是由超巨型股和大型股領軍，漲幅貢獻前25大個股對美股的貢獻度就高達55.1％。今年企業獲利成長是支撐美股上漲的動能，而超巨型股與大型股具多角化經營優勢，在市場震盪下仍能創造穩定成長。

地緣政治和升息消息大幅影響近期股市表現，然而林良軍指出，具備四大投資利基的超巨型股和大型股，將擁有較佳的防禦性，更具獲利成長優勢。

第一項投資利基為定價能力。超巨型股和大型股產品與服務具高競爭力，成本增加通膨上揚環境下，可提高售價轉嫁成本；第二，現金充沛。高現金部位加上負債比率低，對於利率走高推升資金成本增加，有較高防禦力；第三，多角化經營。營收來自不同產品和服務領域，多變環境下能仍創造穩定成長；第四，併購能力。超巨型股和大型股有能力併購利基型公司，可布局未來掌握商機擴大成長。

即便市場在2021年受新冠變異株、供應鏈瓶頸等因素干擾，美股漲幅貢獻最大的亦是超巨型股和大型股。標普500指數全年上漲29％，漲幅貢獻前25大個股的市值合計15兆美元、對美股2021年漲幅貢獻度為55.1％，而前五大個股市值就高達9兆美元，全年的漲幅貢獻度更是佔了32.6％。

林良軍認為，2022年企業獲利成長將成為選股關鍵，待市場消化利空消息後，企業獲利將支撐未來上漲動能。「不妨以投資以超巨型股和大型股為主的基金，在震盪環境下站穩投資腳步。」