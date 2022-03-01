鑒於地緣情勢緊張，以及升息腳步逼近，不少投資人擔心手上資產恐面臨更劇烈的波動，資本集團表示，依歷史經驗來看，在首次上調聯邦基金利率後的一段時間，股市往往會上漲。排除地緣政治因素，以目前經濟狀況、企業盈利和利率水平來看，尚未有系統性市場下跌的跡象，未來可留意基本面較佳的成長型類股，有望在歷經修正後迎向轉機。

先前因升息等利空消息頻傳，聚焦在科技、成長型的投資標的面臨較大幅度的修正，甚至在加密貨幣等投機資產亦受到重創，反觀能源、金融和必需消費品等以價值股為主的股票表現較佳。資本集團指出，隨市場環境改變，投資者對企業財報的檢驗標準將越趨嚴格，不單只是針對成長型類股，而是所有資產類別都將被放大檢視，未來要更留意企業的盈餘品質並避免對升息敏感且估值過高的企業。資本集團進一步表示，目前市場偏好趨向本益比較低的企業，而不少優質的成長型類股已浮現甜蜜買點，挑選能實現長期盈利增長的成長型企業將更有機會脫穎而出。從歷史績效也可以察覺出，盈利是箇中關鍵，只要基本因素優於預期，高估值企業便可持續攀升。部分高估值企業因受惠於整體龐大且不斷擴張的潛在市場，故仍能有機會取得較佳的獲利表現。