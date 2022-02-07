工紙大廠榮成(1909)受春節連假較早及部分紙機歲修影響，2022年1月營運表現「雙降」，自結合併營收雙降至近9月低點，稅前每股盈餘（EPS）0.02元，則為近19月低點。不過，隨著廢紙價格略為下滑、同業歲修規模擴大，預期供給減少應有助年後市況復甦。

榮成股價自去年底25.05元一路拉回，牛年封關一度下探21.7元、為近8月低點。今（7）日虎年開紅盤未受營運轉淡影響，順利止跌並開高穩揚，臨近尾盤一度上漲3.4％至22.8元，終場上漲2.95％、收於22.7元。

榮成公布2022年1月自結合併營收46.35億元，月減11.47％、年減0.22％，為近9月低點、仍創同期次高。不過，營業利益0.61億元，月減達73.24％、年減達86.49％，使營益率降至1.32％，低於去年12月4.36％及同期9.73％，為近20月低點。

在營收規模縮減、本業獲利下滑下，榮成1月自結稅前淨利0.22億元，月減達81.9％、年減達92.88％，其中歸屬母公司稅前淨利0.2億元，月減達84.75％、年減達93.37％，稅前每股盈餘0.02元，均下探近19月低點。

受海運塞港缺櫃、中國大陸能耗雙控等因素干擾出口影響，中國大陸去年第四季旺季需求熱度不如前年，使工紙漲勢提前熄火降溫，加上能源成本墊高侵蝕利差，榮成營運去年12月明顯降溫，今年1月則進一步受春節提前及部分紙機歲修影響。

榮成指出，今年春節時間落於1月底、較去年落於2月中提早，使1月銷售天數較去年減少，加上中國大陸廠安排部分紙機進行歲修，均影響整體營運表現。不過，目前廢紙價格略有下滑，且據悉中國大陸同業歲修規模擴大，供給減少應有助年後市況復甦。

投顧法人表示，2月因適逢春節連假、工作天數少，向來為兩岸造紙業傳統淡季，預期榮成2月營運動能仍疲。不過，隨著年後市場需求逐步復甦，加上今年同業擴大歲修規模、拉長歲修時間，供給量減少預期將有助工紙價格及獲利表現回穩。

展望後市，榮成規畫在湖北榮成新增1台紙機，並在台灣、兩湖及兩浙擴增綠色包裝廠，預期至2024年造紙及綠色包裝年產能，將分別較2021年增加45萬噸及7.15億平方公尺，由於未來3年紙箱布局將有突破性大躍進，增加的61％產能將挹注未來成長動能。