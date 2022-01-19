台南一名22歲杜姓男子積欠42歲林姓男子108萬元債務，林男多次追討未果，雙方約定當面「喬」，結果，杜遭林等7人強行押上車載往台中、桃園，杜男被持鈍器毆頭，塞往行李箱，趁林男等人在桃園一處超商停留，杜男假借上廁所趁隙報案，台南警方17日帶回7名嫌犯，將7人以涉犯組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送，林姓主嫌遭台南地檢聲押獲准。

警方指出，這起案子發生於去年8月，22歲杜男報案稱與42歲林男一起合夥投資失利，林男想拿回百餘萬元，雙方相約台南談判，林男率6名同夥從台中南下，將杜男強押上車，載往台中短暫停留，後將其拘禁桃園某汽車旅館及廢棄工廠16小時。

遭擄走期間，杜男不斷遭林男等7人輪流毆打，還以安全帽等物品將其打到血流滿面，頭被外套罩住，還被塞往車子行李箱。杜男最後趁林等人到超商，假借上廁所，趁對方不注意取走自己手機，向朋友求救報案，桃園警方趕到場，林男等人也逃逸無蹤，警方追查發現案發於台南，轉而通知台南警方著手調查。

台南警方經過長時間蒐證，17日前往台中、桃園逮捕林男等共6男1女到案，以涉犯組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。