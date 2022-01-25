知名男演員夏騰宏近期以帥氣外表、自然演技在電視劇《火神的眼淚》中飾演「同安分隊」的「阿忠」一角獲得大眾矚目。而拍起戲來總是全心投入、敬業認真的他，近日卻傳出拍攝新戲時意外受傷，當場血流如注緊急送醫，嚇壞現場工作人員。

根據《CTWANT》的報導，夏騰宏近日接下新影集後便投入劇組開拍，但近日卻傳出他與同劇演員排戲時太過投入，竟不慎被車門的銳角撞到頭部，當下他只感覺到有些不對勁，還來不及發現自己受傷，就有工作人員看到他的頭部開始流血，而且傷口有點深；剛開始夏騰宏還不打算去醫院，眾人堅持下他才被緊急送往醫院包紮，所幸傷口沒有太大，給醫生縫了4針後便沒有大礙，敬業的他處理完傷口後還回到劇組繼續拍攝。

對此，夏騰宏的經紀人接受媒體採訪時表示「他的確在排戲時受傷」，並透露那場戲是拉扯戲，雙方都非常的投入就因此受傷了，當下他只覺得衝擊力道很大，但沒有很痛，因此沒有第一時間發現；前往醫院包紮完後他還自己用手，將縫線與結痂撕掉。

事實上，這已經不是夏騰宏第一次受傷，出道多年的他憑著電視劇《他們在畢業的前一天爆炸2》出道後，陸續又在《我們與惡的距離》、《鏡子森林》、《國際橋牌社》、《期末考》等多部電視劇及電影中演出，其中演出電影《期末考》時，與吳宏修拍攝互相丟東西的衝突戲，導演要求兩人得真的出力猛砸，沒想到夏騰宏卻因此被鐵盒砸中頭部，造成他後腦勺流血，如今又因為拍片受傷，也讓粉絲們擔心不已。