茶的魔手今年全面凍漲。（曹婷婷攝）

業者表示，茶葉今年漲價約30％。（曹婷婷攝）

近2年受疫情影響，各項原物料、運費、材料成本都漲價，茶飲業紛紛喊漲，全台有525家連鎖店的台南在地茶飲業者「茶的魔手」老闆王賢明今天宣布旗下飲品今年全面凍漲。他說，茶葉調漲30％、奶精漲40％，原物料雖漲，但公司評估內部管控得宜，凍漲前提下仍有利潤，為減輕消費者負擔，決定全年不漲價。

萬物齊漲，最近不少茶飲業者也調高售價，「茶的魔手」經營30多年，除了2015年全面使用發票曾調漲外，多年來一直堅持不漲價，以純茶來說，茶的魔手始終維持25元，但坊間很多茶飲業者都已漲到30、35 元不等，「茶的魔手」也因此被網友稱為「佛心企業」。

王賢明說，茶飲利潤扣除人力、租金、加盟金等成本，仍有約20％利潤，他認為，不應將漲價成本轉嫁給消費者。

王賢明說，自己是營業者同時也是消費者，對於漲價，感同身受，他說，今年總公司政策就是不調漲，反而要因應這波漲價，提升產品的品質。他說，目前「茶的魔手」有1座工廠和4座茶廠，材料自製因此也才能壓低成本。