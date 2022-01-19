中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚（右）19日代表中陽集團，捐30組太陽能LED爆閃警示燈，供霧峰分局應用，副分局長張明輝（左）頒發感謝狀表達謝意。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

回饋地方，在地40年的中陽集團，為守護夜歸民眾安全，19日特別捐贈台中市警察局霧峰分局30組太陽能LED爆閃警示燈，由副分局長張明輝代表接受，希能藉此喚起更多市民朋友對於警察工作的鼓勵與支持，齊心維護台中市的交通與治安。

盼爆閃燈在危險路口，發揮提醒作用，維護用路人行車安全，中陽集團19日捐出30組太陽能LED爆閃警示燈，供霧峰分局應用，捐贈儀式特別利用分局周報會議時間，公開頒發感謝狀，表達對企業朋友的謝意，也希能藉此喚起更多市民朋友對於警察工作的鼓勵與支持，齊心來維護台中市的交通與治安。

中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚表示，「關懷社會、善盡企業社會責任」是中陽集團40年來始終秉持的理念，此次結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，一起為鄉里營造更宜居的生活環境，是相當榮幸且欣慰的一件事，也希望有更多在地資源做為警方有力的後盾，讓台中更美好。

霧峰分局長李建興表示，感謝中陽集團的善心義舉，充分體現警民合作精神，讓每一盞爆閃平安燈都能發揮守護大里及霧峰民眾的作用。

李建興也提醒民眾，今年警方的加強重要節日安全維護工作自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，霧峰分局同仁必將全力以赴，強化各項治、交安勤務執行，有決心及能力要讓轄區民眾能安心過好年，同時提醒年關將近，尾牙聚餐及飲宴機會大增，而台中市警方正強力執行掃除「醉」犯防制酒後駕車專案，切勿心存僥倖酒後駕車。

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