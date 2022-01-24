台中市警局霧峰分局一位林姓女偵查佐，24日上午預備出勤前，正準備槍枝時，不小心誤擊板機，擊發槍枝，還好子彈先打到辦公桌，再彈到地面，所幸未造成人員傷亡。

據稱，該霧峰分局偵查隊林姓女偵查佐，上午正要出勤執行春節前金融機構守望任務，林偵查佐到槍械室取槍後，到辦公室準備槍枝，掛上槍套時，須將子彈先上膛，不料手指卻誤扣板機，導致子彈擊發，幸好未造成人員傷亡，當時林姓女偵查佐嚇了一大跳，並為此自責不已，霧峰分局立即展開內部調查、檢討中。