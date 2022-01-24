霧峰分局女偵查佐誤擊發子彈 幸無人傷亡 11:462022/01/24 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霧峰分局偵查隊，24日上午發生偵查佐誤擊槍枝，幸好未造成人員傷亡。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市警局霧峰分局一位林姓女偵查佐，24日上午預備出勤前，正準備槍枝時，不小心誤擊板機，擊發槍枝，還好子彈先打到辦公桌，再彈到地面，所幸未造成人員傷亡。 據稱，該霧峰分局偵查隊林姓女偵查佐，上午正要出勤執行春節前金融機構守望任務，林偵查佐到槍械室取槍後，到辦公室準備槍枝，掛上槍套時，須將子彈先上膛，不料手指卻誤扣板機，導致子彈擊發，幸好未造成人員傷亡，當時林姓女偵查佐嚇了一大跳，並為此自責不已，霧峰分局立即展開內部調查、檢討中。 中陽集團回饋地方 贈爆閃燈守護民眾 查緝選舉賭盤 台中霧警強力掃蕩維公正 #偵查佐 #霧峰分局 #槍枝 #誤擊 #辦公桌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋驚見車內「有人玩槍」 街頭警匪追逐開9槍逮3人 13:532021/12/13 社會 東石槍擊案涉案退警 羈押禁見 04:102022/01/10 地方新聞 大里發生槍戰是假訊息 霧峰分局：嚴重警告勿散佈謠言 23:542021/12/11 社會 台中學童警局報佳音 波麗士大人這樣送平安 10:342021/12/26 寶島 有驚無險！永和警匪對峙開11槍制伏嫌 屋內查獲「6把上膛槍枝」 11:222021/12/23 社會 永和槍枝改造工廠主嫌腿部中彈逃亡失敗 檢方聲押獲准 18:272021/12/24 社會 嘉義土方談判爆槍戰 1男爆頭命危 警拘提在逃退休刑警 14:562022/01/07 社會 除暴安良外 霧峰警分局長攜手企業濟貧安民 18:252021/12/17 社會 4歲女童被母責罵負氣離家 暖警挨家挨戶訪查助返家 16:012022/01/13 社會 扯！疑沉迷生存遊戲 調查官上網買槍遭逮 19:222021/12/14 社會 霧峰十九甲派出所千里眼搜尋 24小時內連逮3名通緝犯 16:402021/12/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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