嘉義縣東石鄉槍擊案案發現土地公廟監視器，拍下張姓嫌犯手持槍枝穿過廟埕，從容逃逸過程。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

5日晚上11點左右，嘉義縣東石鄉三家村台17線某土地公廟，發生槍擊案件，綽號「包子」的張嘉恩被打中頭部，今嘉義地檢署證實，當天雙方原約一定在某處談判，結果在土地公廟狹路相逢，進而互持改造手槍駁火，昨警方將開槍射中張嘉恩的嫌犯張壬榤、侯姓和許姓等共犯移送嘉檢複訊，檢方依3人均涉5年以上有期徒刑重罪，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

檢警指出，退休侯姓刑警等人因所營土方掩埋等事業與友人張嘉恩等人，發生口角糾紛，雙方均心生不滿，各自邀集友人助勢，結果在土地公廟「巧遇」，進而互持改造手槍駁火，被害人張嘉恩駕車載許姓共犯，與侯姓退警一方人馬持槍互相射擊之際，結果頭部中彈，所駕車輛失控衝撞路邊護欄，侯姓退警一行人見狀，分別駕車逃逸。

警方獲報後，將張嘉恩送醫急救，並通報嘉義地檢署，嘉義地檢署指派檢察官陳睿明成立專案小組，積極偵辦。6日在警方循線追查、策動下，犯嫌張壬榤、侯姓小弟、張嘉恩許姓友人先後向朴子分局投案，偵查隊在許姓友人指引陪同下，先至雲林縣麥寮鄉某處起獲改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆，另由侯姓小弟帶往東石鄉某學校旁空地起獲張壬榤等人逃逸途中丟棄的改造手槍2把。

今凌晨檢察官訊問後，當庭將張壬榤3人逮捕，並向法院聲請覊押禁見，承辦檢察官認為，張壬榤等3人均涉刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例之違法持有改造槍械等罪嫌，所為係5年以上有期徒刑重罪，且有相當理由認其有湮滅證據、勾串共犯情形，目前法院預計今下午2點開聲押庭。

至於被指是張壬榤背後首腦的侯姓退休刑警仍未現身，朴子分局持續查緝中，另今地方也傳出，被害人張嘉恩因槍砲等罪被判刑3年6月，極可能被通緝、強制入監執行，近日以握有對方不法證據為由，向侯姓退警一方索討30萬元，甚至秀出改造手槍拉滑套嗆聲，雙方才會相約談判。