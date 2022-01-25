新北市去年發生新店槍擊案、永和分屍案等重大刑案，刑警偵辦壓力倍增，加上原有的刑責區公文、詐欺輪分等，多數基層寧願在派出所服務，也不願意到偵查隊，導致全市偵查佐缺額近2成，衝擊刑案偵防戰力。對此，新北市刑大表示，農曆年後將舉辦候用偵查佐甄試，補實各分局刑事偵防能量。

依據新北市刑大統計，今年配置於各警分局偵查佐預算員額470人，現有378人，缺額92人，缺額近2成。新北市議員張錦豪指出，新北市人口突破400萬人，為全國最大的縣市，但人口數持續增加，全市警察的編制員額、預算員額卻沒有跟上人口成長比率。

張錦豪提及，新北近年來發生多起重大刑案，基層疲於奔命，且多在短時間內宣布破案，但破案的背後犧牲許多基層的休假、家庭時光，許多偵查隊多採用「借調」警員方式到偵查隊服務，沒有額外刑事加給，加上刑責區公文、突發刑事案件、各式專案等，不少警員寧願在派出所服務，也不願到偵查隊。

「重大刑案衝擊民眾治安觀感！」張錦豪說，偵破重大刑案可安定民心、遏阻犯罪，但全市偵查佐缺額近2成，將督促警察局盡速研擬改善辦法，不僅要維持全市刑案偵防戰力，同時也要讓同仁的壓力得以舒緩。

基層刑警感嘆說，詐欺案件多數都是人頭帳戶，若被害人一次匯款數個帳戶，受理辦案後就要調出數個不同帳戶，每個帳號都要獨立的筆錄，且詐欺案多數只抓到車手或人頭帳戶，上游詐騙集團根本抓不到，但為了破案還是要函送、移送，擔任刑警的熱情也被公文量抹煞。

新北市刑大表示，每年視偵查佐缺額情形辦理1至2次候用偵查佐甄試，符合甄試資格且有意從事刑事工作者皆可報考。以2021年為例，共辦理2次候用偵查佐甄試，報考125人、錄取69人，均已派補完竣。目前正在辦理2022年第1次候用偵查佐甄試，積極補實各分局刑事偵防能量。