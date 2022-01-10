受惠疫後需求攀升、加上油價反彈，台塑四寶2021年獲利搶眼，合計狂賺2403.8億元，年增230.6％；其中台塑（1301）、南亞（1303）獲利2倍躍進，齊創歷史新高，EPS各達11.21元、10.25元，勇奪集團獲利冠、亞軍，台化（1326）、台塑化（6505）獲利年增96.2％、564.4％，EPS6.55元、5.18元。

台塑集團總管理處宣布，台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。按照獎金計算原則，2021年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘（EPS）為9.25元，核發年終獎金月數是7個月本薪。

受制新冠變種疫情打擊，塑化報價高檔拉回整理，加上電子材料旺季結束，台塑四寶2021年第四季本業除台塑因PVC、EVA行情高檔支撐，獲利季增26.3％，南亞、台化、台塑化第四季本業獲利均較第三季趨緩，季減10~38％。加上又沒有第三季現金股息挹注，麥寮電廠也因煤價高漲，收益貢獻腰斬，台塑四寶2021年第四季合計稅後盈餘454.5億元，季減27％。

不過，受惠前三季高唱豐收，加上台塑美國、南亞科等轉投資收益活絡的貢獻，台塑、南亞2021年獲利聯袂賺逾一個股本；台化、台塑化全年EPS也各有EPS6.55元、5.18元，高殖利率題材投資價值浮現。

台塑在產品價、量助攻下，2021年營收2735.98億元，年增47.2％；本業獲利601.64億元，年成長251.9％；稅前盈餘859.69億元，年增255.7％；稅後盈餘713.81億元、年成長256.3％，EPS11.21元，首度創下超越一個股本的歷史新高。

南亞2021年營收4116.66億元、年增50.6營收；本業獲利809.98億元，年成長281.7％；稅前盈餘1034.58億元、年增239.9％；稅後盈餘812.94億元，年增216.2％，EPS10.25元，營收、稅前淨利、稅後淨利皆創下公司的新高紀錄。

台化2021年營收3658.12億元，年增44.4％；本業獲利344.6億元，年成長124.9％；稅前盈餘501.24億元，年增102.4％；稅後盈餘383.39億元、年增96.2％，EPS6.55元。

台塑化2021年營收6200.62億元，年增49.3％；本業獲利552.05億元，年成長1893.7％；稅前盈餘604.5億元，年增597.6％；稅後盈餘493.66億元、年增564.4％，EPS5.18元。