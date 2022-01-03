最近議題炸鍋的陽明海運（2609）3日發布重訊，由總經理杜書勤親上火線，接下發言人職務，並新增代理發言人，由公關協理劉麗雯擔任。

杜書勤首要面對的火線話題，包括年終獎金發放、陽明新造船計劃、股利政策等，都是為數可觀的陽明人、投資人與媒體關注焦點。

陽明2020年開始賺錢，2021年賺大錢，前三季獲利高達1098億元，EPS為32.73元，摘下運輸類股每股獲利王，法人估，陽明2021年全年獲利有機會挑戰1500億元以上，EPS上看45元以上，是過去20年獲利總和。

因此一舉一動都被放大檢視，從規劃百億買樓、台北101跨年燈光秀，到船長上書、年終獎金，都成為媒體輿論焦點，也造成員工與經營團隊、董事會之負面對立，對外媒體關係也變得緊張。

新的一年，陽明決定讓對營運狀況掌握度最高的總經理杜書勤擔任發言人，顯然是回應媒體與投資大眾等外界的需求。