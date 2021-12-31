大陸一間公司元旦連假爽放47天，一路休到過年。（圖／翻攝自快科技）

今年元旦連假有3天，不少人已經計畫好出遊，但大陸四川一家公司的元旦連假竟長達47天，一路放到春節後，讓上班族超級羨慕，但也忍不住懷疑這家公司是不是快倒了，工資發不出來才這樣？對此，公司負責人回應，公司營運沒問題，只是想說今年春節較早，本來就會提早讓員工放假，算一算以後發現，這樣上班沒幾天又要休，所以乾脆就直接放了，讓大家可以好好休息。

根據大陸《紅星新聞》報導，大陸四川一間公司近日發公告表示，公司從2021年12月31日開始放假至2022年2月15日止，總計放假長達47天，引起網友討論，不少人擔憂「是不是公司快倒了？工資發不出來才這樣？」

對此，該公司的負責人李老闆回應，公司是真的給員工放47天的連假，但不是因為快要倒閉了，而員工的工資也都會正常發放。

李老闆解釋說，會突然給這麼多假期，只是想今年春節比較早，依往例本來就會提早15天放假，加上元旦的3天連假，一月剩餘的工作時間已剩下不多，加上今年接的單已經夠了，車票又不好搶，不如早點放人回家團圓，好好休息。