為持續向立陶宛政府、人民與企業展現我國與立陶宛深化經貿連結與實質關係的決心，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業。外交部發言人歐江安今天補充表示，基金將優先考量有意願赴立陶宛投資的企業，但投資申請的項目不限於立陶宛一國。

駐立陶宛代表黃鈞耀昨天在線上記者會指出，「中東歐投資基金」的投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。另外，台灣將積極推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作。

歐江安說，中東歐投資基金將配合國家經貿戰略的目標、強化跟歐洲的連結，希望投資在對台灣與立陶宛雙方都認為有利於經濟與科技發展的產業，協助兩國產業共同提昇競爭力。

歐江安強調，台灣希望積極拓展歐洲市場，因此設立基金展開鋪路。立陶宛與其他符合條件的中東歐國家，都有機會成為投資合作的對象。更多細節將由主政機關國發會，在適當時間對外說明。