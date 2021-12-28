新北汐止一名20出頭余姓男子，積欠闖紅燈、超速等罰單，又欠繳停車費、ETC通行費，總計遭裁罰293筆，行政執行署士林分署日前「」拂曉出擊」，查扣余男的賓士C系列名車並拖走保管，數日後余男向老闆借錢，一次繳清超過17萬元欠費，取回愛車。

法務部行政執行署士林分署今天（28日）發布新聞稿指出，新北市余姓男子自民國108年起陸續因未繳納停車費、ETC通行費，並積欠闖紅燈、超速等交通違規罰單，遭移送士林分署強制執行，但余男始終未到案繳錢。

士林分署洽請新北市政府交通局協助，經分析余姓男子的停車資訊，發現余男名下的賓士車均停放在固定路段，研判余男就住在停車路段附近。

執行人員為避免余姓男子在上班時間將車開走難以掌握，特別選在21日清晨拂曉出擊，當場尋獲余男名下賓士車，隨即將車輛查扣並拖吊移置保管；直到下午余男都沒有來電洽詢，承辦人員一度猜想他只是人頭，結果余男在下班前趕到，表示為儘快取回愛車，特別向老闆借錢，一次繳清所有欠費，以免愛車日後再遭拖吊。

27日中午，余姓男子將已移送執行的160筆及尚未移送執行約133筆，共新台幣17萬5200元欠費一次全數繳清，士林分署即刻將車輛解封返還，全案順利圓滿落幕。

士林分署表示，本案是配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，與新北市政府交通局通力合作，共同追查義務人車輛下落，以杜絕義務人僥倖心態，規避繳納義務。