彰化鹿港鎮彰鹿路五段25日清晨6點多發生死亡車禍，且肇事者肇事後逃逸，79歲莊姓老婦人凌晨騎著三輪車出門要買菜，卻在東崎一巷路口慘遭一輛自小客車撞飛，肇事駕駛未停下察看就逃逸，鹿港警方透過路口監視器已掌握肇事車輛，鎖定駕駛身分全力追緝中。
根據車禍事故現場，附近路口監視器捕捉到肇事瞬間的驚悚畫面，莊姓老婦人當時騎著三輪車橫越路口，已過到對向車道時，慘遭自小客車撞飛，老婦連人帶車彈飛至路旁車輛旁，人車在馬路柏油路面刮出一道火花，而自小客車撞到人後竟未停下查看也未叫救護車，立即逃逸無蹤。
鹿港警分局長郭志豪表示，死亡車禍事故發生在今天清晨6點40分左右，莊姓老婦慘遭強烈撞擊，當場傷重死亡，肇事逃逸的駕駛身分、車牌，均已掌握，將全力追緝到案。全案將依《刑法》第185條之4項，「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑」偵辦。
郭志豪呼籲，在假日及年關期間，用路駕駛人應恪遵各項交通規則，以維護交通安全與用路人的權益。
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