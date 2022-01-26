命大！騎士疑違規左轉遭砂石車猛撞僅骨折 驚悚畫面曝

新北市34歲陳姓男子今（26）日中午騎車行經中和區中原街、環河西路口，疑違規左轉遭後方直行的砂石車高速衝撞，陳男頭部撕裂傷、雙腿骨折，急送雙和醫院急救，所幸已無生命危險。

今天中午12時20分許，陳男騎車行經中和中原街、環河西路口，疑未依號誌指示即左轉，遭後方33歲林姓男子駕駛砂石車衝撞，陳男頭部受創、雙腿骨折，當場昏迷，隨後緊急送往雙和醫院急救。

中和警分局表示，雙方酒測值均為0，全案已由交通分隊員警到場測繪蒐證，並調閱現場監視器釐清事故經過。