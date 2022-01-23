台中市葫蘆墩公園昨下午發生發生聚眾鬥毆案，警方出動快打警力，將6名男子帶回偵辦。初步調查，陳姓被害人疑因20萬元賭債，避不見面；昔日軍中同袍阮男夥同4名友人設局釣出陳男出面，並意圖強拉上車。警方訊後，依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送法辦。

豐原分局22日下午3時9分接獲民眾報案，指葫蘆墩公園有聚眾鬥毆情事，警方獲報出動快打警力到場處理，將現場阮姓嫌疑人及陳姓被害人等6人帶返派出所。

警方初步了解，20歲阮、陳為昔日軍中同袍，陳積欠20萬元賭債，避不見面。阮嫌透過另一名友人假借買手機名義，22日下午相約葫蘆墩公園面交。

當時由25歲劉男駕駛自小客車載阮男、21歲林男、21歲陳男及20歲陳男等4人。見陳男開車現身後，阮男等5人一擁而上，先將陳男汽車鑰匙拔走，並制押上車，雙方拉扯中，陳男奮力抵抗造成全身擦挫傷。

警方接獲報案，立即以無線電呼叫警力支援到場，將在場6人帶回警局調查，全案調查完竣，依違反刑法傷害、妨害自由、刑法150條妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。