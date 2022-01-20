林姓上兵原在陸軍關渡指揮部服役，去年5月擔任大門衛兵時，遭陳姓安全士官糾正服裝儀容，林認為長官在找麻煩，徒手拉陳的衣領，導致陳左頸部挫傷，士林地院審結，依對長官施強暴罪，判處有期徒刑1年2月，緩刑2年，賠償陳男3萬元，支付公庫5000元。

林姓陸軍關渡地區指揮部聯合兵種營上兵步槍兵，2019年1月入伍，2021年6月已退伍，他在退伍前1個月，擔任營區大門副哨，安全士官的陳姓下士，發現他服裝儀容不整，要求他轉身查看，他轉身後即伸手拉著陳的衣領，造成衣領挫傷，涉暴行犯上。

判決指出，安全士官負責督導大門衛兵，陳對於林而言，確屬於有命令權的長官，但林男卻因不滿長官糾正、濫行對長官施暴，不管傷勢是否輕重，陳男是否追究，牽涉軍紀維持，不宜輕鬆，依法判處有期徒刑1年2月。

法官審酌，林男犯後與陳男和解，願意分期賠償陳男3萬元，但因軍紀問題，不宜全然不罰，依法判處徒刑，並支付公庫5000元，給予2年緩刑機會，若未賠償則依法撤銷緩刑。