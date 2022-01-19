台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」，暫時封閉。(翻攝自記者爆料網)

台二線濱海路段上午發生一起大貨車對撞事故。兩輛大型砂石車行經台二線濱海路段時，由於當地剛好逢上坡彎道，兩車竟然發生「面對面」對撞，幸好兩方駕駛都猛打方向盤閃避，但兩車仍「臉貼臉」對撞，幸好駕駛都無大礙，但兩車相親相愛的畫面相當奇特，目前該路段暫時封閉，警方正釐清事故原因。