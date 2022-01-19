台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」 暫時封閉 12:122022/01/19 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」，暫時封閉。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」，暫時封閉。(翻攝自記者爆料網) 台二線濱海路段上午發生一起大貨車對撞事故。兩輛大型砂石車行經台二線濱海路段時，由於當地剛好逢上坡彎道，兩車竟然發生「面對面」對撞，幸好兩方駕駛都猛打方向盤閃避，但兩車仍「臉貼臉」對撞，幸好駕駛都無大礙，但兩車相親相愛的畫面相當奇特，目前該路段暫時封閉，警方正釐清事故原因。 他疑龜速機車要「製造麻煩」 影片曝光網吐槽：你問題較大 新店隨機殺人案大逆轉！一審判死二審改判無期徒刑 #台二線 #貨車對撞 #濱海線 #臉貼臉 #大貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應朝天宮新春車流 北港警方規畫疏導路線 19:262022/01/18 寶島 熱門股－得力 買盤低接放量強漲 04:102022/01/19 證券．權證 丈夫前女友就是同事 人妻見臉書照2人「尾牙激吻」氣炸 17:002022/01/18 社會 美國免費快篩試劑網站試辦上線 首波每戶發4份 10:452022/01/19 國際 商品期貨趨勢專欄－黃金 短均線多頭排列 04:102022/01/19 證券．權證 貨車司機西堤聚餐染疫 上周曾到過花蓮麻糬店、便當店 15:282022/01/18 生活 《盤中解析》台積軟腳 月線有難 11:252022/01/19 財經 各國監管緊箍咒 纏縛科技廠 04:102022/01/19 全球財經 在手訂單滿滿 新纖、力麗 年假趕工 04:102022/01/19 證券．權證 春節生產規畫 中鋼趕單、中鴻停工 04:102022/01/19 證券．權證 竹聯幫副會長竟是鼎泰豐師傅 臉書創「討債公社」攬客 08:062022/01/19 社會 再捲線民風暴 黃偉哲：用虛假報告做政治鬥爭 不實攻擊將提告 08:472022/01/19 政治 反擊線民風暴 黃偉哲Po文：壓迫的年代 只有受難者 09:142022/01/19 政治 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 拉法葉艦成「愛之船」 1女兵同劈3艘艦5士官 海軍震怒全汰除 - 社會 網美性交易全遭拍！1次4萬就開房 男開價百萬包養她不屑 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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