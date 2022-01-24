大貨車不讓道對罵女騎士 她失控大叫連飆整串髒話才離開（取自臉書「爆廢公社」）

爭讓道沒贏，罵人氣勢要贏！網路上近日流傳1段吵架影片，1名女騎士與對向大貨車在小路互不讓道，雙方對罵起來，女騎士先作勢下車打人，接著騎到貨車旁大聲互罵，一臉凶狠地用台語說「怎樣」、「你大車囂張喔」、「神經病、蕭X掰，你去死」一連串粗話，甚至歇斯底里大叫，最後才憤然離開。

臉書「爆廢公社」有網友貼出1則近日瘋傳的影片，影片中1名紅衣女騎士將機車停在產業道路上，作勢下車與對面的大貨車駕駛叫囂，之後再騎到貨車旁與對方互罵；貨車駕駛先嗆她「現在是怎樣，機車明明可以過去，你在大聲什麼」，她也不甘示弱大吼「你這樣對嗎？這是頭腦問題，我怎麼可能過得去」。

1名女騎士騎到貨車旁大聲互罵，一臉凶狠地用台語說「怎樣」、「你大車囂張喔」、「神經病、蕭X掰，你去死」一連串粗話，甚至歇斯底里大叫，最後才憤然離開。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中女騎士因為與男駕駛互相讓道因發糾紛，男駕駛之後再嗆「不是要打？」女騎士則一臉凶狠地回應「怎樣」，2人之後再互罵「你媽咖差不多（台語：你差不多就好）」，女騎士之後索性要騎離開，離開時仍不忘再罵「你大車囂張喔」，甚至當場歇斯底里大叫，最後罵對方「神經病、蕭X掰，你去死…」一連串髒話。

其他網友笑說「好道地，最近工作壓力大聽了通體舒暢」、「在一起！在一起！在一起」、「我看得很認真以為會騎到水溝裡呢」、「一段不該一起出現的小路，摩擦出美麗愛情火花」、「是我喇叭按到底啦，氣壓喇叭直接蓋過她」、「遇到三寶，罵人的時候台語國罵特流利」、「你們2個罵髒話很合耶！路是真的可以過啦」。