金門旅遊資源豐富，全島各地景點美不勝收，縣府觀光處提供3條自由行組路線及5條團體行組路線，即日起開放民眾進行網路投票，選出心目中的第1名，參加投票就有機會抽中精美好禮。

觀光處說明，縣府力推觀光品牌年輕化，特與知名網紅「黑男」合作，從台灣配對3組男女跨海進行體驗，3條自由行組路線果真像極了愛情，讓配對男女在遊程中擦出不少愛的火花，最後也提高告白的命中率。

丁健剛處長表示，金門浪漫、樸實的自然人文景觀，以及豐富的歷史內涵，提供年輕朋友探索戀情和見證愛情的好地方，其中多處從山巔到海岸的戀愛秘境，更讓人流連忘返，來了還想再來。

票選活動自即日起至1月16日止，每人每組(自由行組、團體行組)限投一票，選出你心目中最浪漫、創意的戀愛行程。參加投票者就有機會抽中DYSON吹風機、Switch及氣炸鍋等好禮。活動網址可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。