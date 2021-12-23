行政院今天拍板「投資台灣三大方案」從明年起再延長3年，希望再勾出9000億元投資。而今天(23日)投資台灣事務所再點頭通過7案，累計現行總投資金額超過1.6兆。而根據最新三大方案產業投資統計，是以「電子資訊業」合計投9503億，占比近6成最多。

投資台灣事務所今日再添7案斥資539億元，包括台商回台方案的大立光、百容電子，及根留企業方案的八貫企業、高雄晶傑達光電科技及義隆電子。合計三大方案在年底收關前，拉出1兆6073億元投資，後續尚有63企業排隊待審。

投資台灣事務所表示，現行三大方案實施三年(以台商回台方案起算)，1.6兆元投資中，以「電子資訊業」為擴產大宗，投資金額9503億，占三大方案投資比重59％。其次為「金屬機電業」的3320億、占21％。

第三為「民生化工業」，有2914億元，占18％。最少的是「服務業」，僅有335億，比例2％。也就是說科技業仍為近幾年回台加碼重點。