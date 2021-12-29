康和證券首獲「TCSA台灣企業永續獎」永續報告書銀獎

綠色金融永續議題深受國際重視，康和證券(6016)深耕ESG成果深受台灣企業永續學院肯定，2021年首次參加評選，日前甫獲「第14屆TCSA台灣企業永續獎」永續報告書金融及保險類銀獎殊榮，為少數獲獎之證券業。

TCSA台灣企業永續獎在永續報告書之評選標準，主要評選資訊揭露完整、可信度高、溝通成效佳，足以彰顯善盡社會責任之企業，同時推動永續發展之管理流程、組織架構、公司治理策略績效等展現，彰顯企業永續之ESG新價值。本屆台灣企業永續獎參獎家數共329家企業，較去年成長31％，創歷年之高，並邀請556位志工評審與246位知名專家學者，共802位之龐大評審團共同參加評選，足證對永續發展之重視與關注。

康和證券為提前落實「公司治理3.0永續發展藍圖」計畫，持續強化公司治理及實踐企業社會責任，落實政府政策，康和證券永續報告書（CSR）除主動提前一年取得BSI國際驗證外，首次參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦的「台灣企業永續獎（TCSA）」評選活動，獲頒「金融及保險業-銀獎」，顯示康和證券永續報告書的資訊揭露完整、執行成效佳，也反映出歷年來持續在善盡企業社會責任上的努力，不但獲得國際認證，也得到台灣永續能源研究基金會的專業肯定。

康和證全年稅後純益也迭創新高，自結11月稅後盈餘2.94億元（單月每股稅後盈餘0.49元），累計2021年前11月稅後淨利13.61億元，稅後每股盈餘 2.28元，首度稅後EPS突破2元，已經超越去年(2020)全年獲利，同時再創下康和證成立30多來獲利歷史新高。