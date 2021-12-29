中華公司治理協會日前公布CG6013(2021)公司治理制度評量，共有信義房屋、中信金控及富邦媒體科技3家上市公司獲「特優」認證。信義房屋表示，自2009年起，連續12年每年編製企業社會責任報告書，並持續致力環境(E)、社會(S)及治理(G)共好，將永續內化為企業DNA，此次評量在「資訊透明與揭露」及「永續發展與治理」兩項構面皆獲得評委滿分肯定。

信義房屋表示，繼2014年以前多次取得中華公司治理協會的公司治理評量認證後，為了持續提升公司治理作為，透過評量指標，來檢視信義房屋自身的管理機制是否完善與落實，因此今年再向協會提出評量認證申請，以學習心態積極準備並藉此檢視自我不足，最終獲得「特優」肯定。

中華公司治理協會公司治理評量共分成「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」等六大構面。信義房屋在「資訊透明與揭露」及「永續發展與治理」兩項構面皆獲得評委滿分的認可。

信義房屋說明，在「資訊透明與揭露」作為，信義房屋相信透明健全的資訊能夠保護投資人，並讓股東獲得充分資訊行使股東權利；在「永續發展與治理」因應上，信義房屋持續關注環境(E)、社會(S)及治理(G)相關議題，自2009年起，連續12年每年編製企業社會責任報告書，且重視氣候變遷議題及簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，「創立信義房屋，就是為了促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤，而非最大利潤」，未來將持續精進公司治理作為，讓所設定的願景短中長期目標逐步落實，與國際接軌。