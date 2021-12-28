曾姓男子去年邀約傳播公司指派小姐到摩鐵陪他唱歌、喝酒，他卻持開山刀及空氣槍恐嚇傳播妹並加以性侵，他還脅迫她匯款2萬4000元並交付她隨身配戴的戒指及項鍊等，台灣高等法院維持一審認定，依攜帶兇器強制性交等罪將曾男判囚8年。可上訴。

去年9月16日曾男找來傳播妹後，取出開山刀及空氣槍向她揮舞展示後，見她蹲下嚇哭，曾男恫稱「妳不要哭，乖乖的我不會對妳怎麼樣」要求她為其口交，之後佯稱其老闆要其出來搶劫，要求她配合提供金錢、財物讓其回去交差，搶走她的財物及要求她匯款。

台灣高等法院一審及二審斥責曾男脅迫被害人與之性交，致她飽受驚嚇恐懼，危害她身心健康及人格發展，且使她留下難以抹滅之心理創傷，嗣後更向她索討金錢財物，且曾男犯案後飾詞否認加重強制性交犯行，犯後態度尚非良善，判刑8年。可上訴。

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