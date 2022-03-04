JADE近日推出新專輯《Snow White》。（avex愛貝克思提供）

曾入圍金曲「最佳演唱組合」的搖滾雙人組JADE，新專輯《Snow White》收錄 7 首全創作及 YELLOW黃宣參與編曲的〈Last Animals〉，專輯標題暗示這次音樂風格返璞歸真、洗盡鉛華，吉他手嘟嘟自信表示：「這張專輯將會是 JADE 邁入完全體的第一步。」主打歌〈City Boy〉特地找來黃河出演一角，詮釋在城市中自由穿梭卻始終對於生活充滿疑懼，成為大人後面對殘酷的社會、現實的拼撞，卻仍然有想要逃避一切「只想廢」的念頭，黃河精湛演技將生活壓力襲來時，想放棄一切的情緒轉折完美演繹。

JADE在2019 年以首張專輯《NEMO》獲得音樂圈的盛讚肯定，頻頻入圍金曲獎、金音獎。僅兩人編制卻能創造飽滿的現場能量，也讓他們在金曲國際音樂節、貴人散步音樂節、簡單生活節等音樂節舞台上，大獲好評。然而這些美譽卻讓主唱嘟嘟備感壓力，許多聽眾對《NEMO》的心得反饋，也往往是「很厲害但聽的壓力很大」、「很棒但不平常不會想放出來聽」，促使他重新思考創作動機。嘟嘟自問：「我有想要作讓人難受的音樂嗎」、「或許是太想要用音樂證明自己了吧」？

近3年來的焦慮情緒，意外地因為2021年的疫情封鎖、居家防疫，而有了喘息與平緩的空間。嘟嘟笑說：「那時候想到這些問題，就有反省一下我到底想做什麼樣的音樂，然後變得很焦慮，連歌都寫不出來，整個難產，本來預計早就該發新作品了，後來就是下定決定把自己關起來，不去聽外界的聲音。」他花了近3個月的時間，除了腦中和電腦中的JADE DEMO外完全不聽任何音樂，也幾乎沒有出門，「連數位平台都沒打開啊，就是窩在家裡拼命寫歌」。

嘟嘟從小家境貧苦、只想作音樂，現在他選擇和自己和解，挖空那些拼命的野心所帶來的負面情緒，希望在新的音樂創作裡還原自己，由灰轉白。而團員AJ也曾遭逢經濟困境，當時尚未與嘟嘟組團，玩音樂賺不了錢只好跑去咖啡廳上班，所幸組團後推出首張專輯，兩人生活情況漸漸好轉，能夠專心作音樂也才有現在更為沈潛、更為深層的第二張專輯《Snow White》。