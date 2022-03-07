俄烏戰火仍在延燒，本周末俄國鋼琴家尼古拉．薩拉托斯基，將與指揮家楊書涵、國家交響樂團同台演出蕭斯塔科維契第二號鋼琴協奏曲，尼古拉表示，他希望音樂能跨越國界，消弭歧見，把眾人結合在一起。

尼古拉表示，蕭斯塔科維契的第二號鋼琴協奏曲讓他回想起以前的練琴時光，「對我來說，最特別的是第二樂章，它讓我想到了小時候常跟父母去烏克蘭，此樂章讓我想起童年跟父母、朋友的美好時光。」

尼古拉表示，身為一位音樂家，希望極盡所能透過音樂消弭歧見，「我希望透過這部作品展現音樂的力量，因為音樂是世界的語言，可以把大家結合在一起，而音樂亦可跨越種族與國界，讓世界更美好。」

尼古拉畢業於莫斯科中央音樂學院鋼琴演奏最高文憑並獲畢業生優秀獎，曾獲俄國政府頒發俄國總統文化獎章。2020年定居台灣，目前於國立台北教育大學音樂系任教。

值得一提的是，同場音樂會還有作曲家游昌發作品《蛇郎君》組曲，游昌發表示，台灣原住民音樂一直是他喜歡的音樂，「而我寫《蛇郎君》組曲的企圖之一，就是把原住民的代表性音樂元素寫出來，以此將台灣的特色變成藝術。」演出將於3月12日在台北國家音樂廳登場。