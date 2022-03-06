春浪主辦單位董事長沈光遠期許能做到亞洲音樂祭療癒第一品牌。（林欣儀攝）

歷史悠久的春浪音樂節自去年「春浪音樂節·海線」後，將舞台搬到台中山線，延續去年豪華露營風潮，攜手戶外運動品牌「Gallant Outdoor®」提供多重露營方案，並與在地知名市集「小蝸牛市集」連結，串連音樂、露營、市集與大自然，為民眾帶療癒的力量，而主辦單位友善的狗董事長審光遠也表示，「春浪」品牌經營多年，希望能將品牌營造成「療癒第一品牌」，同時也透露將於今年六月底推出「春浪離島」，而春浪海線則計劃於秋季登場。

台灣音樂祭蓬勃發展，保守估大大小小音樂祭約有三百多場，對於這麼多音樂祭品牌，沈光遠強調春浪不論在挑選藝人、市集、場地等等，皆以「療癒」為原則，「早期春浪透過攤頭找尋攤商，就是夜市風格，這次我們特別斥資千萬聘請設計公司，從路標、環境細節提升美學。」同時他也透露過去春浪光是處理舞台音樂等問題便精疲力竭，但現在、未來春浪並不會以此為滿足，企圖提升整個品牌美學，除了音樂、舞台外，包括外部環境、市集等等，皆要做到滿分，帶給參與者們更多的沈浸式體驗。

春浪以療癒為主題，首日邀請甜約翰在山林演唱。（春浪提供）

本次在音樂人方面，首(5)日找來告五人、甜約翰、怕胖團、Marz23、八三夭等人輪番上陣，次(6)日有deca joins、楊培安、大象體操、老王樂隊、理想混蛋、TRASH、康士坦的變化球、張牧喬等表演組合，並將由重磅樂團滅火器及美秀集團替2022「春浪山線．台中」獻上完美壓軸，另外還有舉辦多年的天地球春浪大賞則邀來黃韻玲、Crispy脆樂團、信樂團鍵盤手Tomi及春浪音樂節創辦人沈光遠擔任評審，將為12組入圍選手進行選拔。