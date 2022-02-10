鎖定年後返台民眾與來台洽公的商務旅客，台北六福萬怡酒店宣布推出「FUN享萬怡．快閃優惠」住房專案，即日起至2月18日開放預約，預約2月22日至3月16日防疫住房，連續入住15晚，每晚4888元（不含餐），即可入住卓越客房，在擁有全景視野的寬敞空間內，欣賞南港迷人城市與山巒美景，享受全台最FUN鬆的五星防疫假期，並且退房時加贈旅客Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數。另外，每晚再加價1000元，還能享有酒店主廚精心設計的美味三餐豐盛餐盒。

台北六福萬怡酒店打造舒適的住宿環境，入住即提供免費無線網路、免費瓶裝水、洗衣粉在內的防疫包、抗菌洗手露、溫度計、Mini Bar組合包、台灣經典零食組等各式物品外，房內配置43吋電視更可以串聯影音串流平台Netflix個人帳號，享受精彩視覺饗宴，期間還有Elite Concept一禮莊園的苔球植栽組療癒相伴，也可預約租賃Switch遊戲機組合，讓15天的防疫旅程成為爽吃爽住的五星頂級體驗。

台北六福萬怡酒店貼心考量到民眾返家後準備餐食不易，入住此專案再加贈「粵亮私廚-叄度饗品鍋」1組，為保存或加熱都十分方便的常溫禮盒組，內含各2份古早味肉醬番茄排骨鍋底、功夫慢炒沙茶鍋底，肉醬番茄排骨鍋底重現北投酒家菜風味，以台灣豬排骨及番茄為湯底，加入肉醬慢煮細熬，越煮越有味道，而功夫慢炒沙茶鍋底則以豬大骨及雞骨熬煮湯頭為基底，再添入主廚獨家配方煉製的沙茶，以文火用手工慢炒出迷人香氣，將湯底倒入鍋中加熱後，直接加入海鮮、肉品或蔬菜就能結合出美味湯品，最適合甫結束居檢的民眾返家煮食享用。