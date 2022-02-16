看好國旅市場回溫，天成飯店集團結合旗下六家飯店，自2022年2月18日起，線上限量推出「天成大滿貫 超值環島專案」住宿券，凡購買18888元的雙人住宿券，即可入住台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店、天成文旅-繪日之丘雙人客房含早餐各一晚，與花蓮瑞穗天合國際觀光酒店平日一泊二食，2022上半年度假完整攻略，一次超值滿足細品台灣之美。

天成飯店集團結合集團資源，台北、桃園、嘉義及花蓮六家飯店，聯手推出天成大滿貫超值環島專案，線上優惠住宿券於天成飯店集團各官網開賣，憑線上優惠住宿券於2022年2月18日至2022年6月30日前入住台北天成大飯店、台北花園大酒店或天成文旅-華山町等台北任一飯店，即贈送其餘不重複之另五家館別的住宿券。

五鐵共構且緊鄰台北車站旁的台北天成大飯店，有著極佳地理優勢及交通便捷，平日週一至週四入住加碼贈走讀大稻埕導覽。位於艋舺西門商圈的台北花園大酒店，斥資千萬全新改裝客房以「旅艋舺遊西門」為飯店主題。華山1914文化創意園區旁的天成文旅-華山町，為融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店。

另外三家館別包含：擁有27洞高爾夫球度假村的桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店，住宿加贈雙人2小時練習場無限暢打。天成文旅-繪日之丘週一至週四入住加碼升等為溫馨家庭房(不含第3.4人早餐)。坐落於花東縱谷的瑞穗天合國際觀光酒店，為交通部觀光局星級評鑑的卓越五星飯店。