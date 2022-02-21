2月25日入住高雄英迪格豪華房或以上的房型，免費搭乘遊艇欣賞無人機表演。（業者提供）

高雄英迪格豪華房帶公園景觀及單人沙發床。（業者提供）

台灣燈會在高雄話題十足，高市府特別打造1500架無人機於愛河燈區進行展演，上周五還有煙火驚喜彩蛋，市府也特別加碼宣布2月25、26、27連續3天加開無人機表演。高雄英迪格酒店搶攻旅遊商機，特別推出房客免費登遊艇欣賞無人機秀。

高雄英迪格業務總監Mandy表示，這次特別租借88呎遊艇，推出「無人機限定遊艇專案」，只要在2月25日前預訂豪華房等級以上的房型，每晚6500元起，酒店免費提供雙人遊艇船票，在一覽無遺的海面上，舒舒服服欣賞無人機表演。船票限量贈送，船位額滿為止。

高雄英迪格酒店將全體員工及貴賓的健康安全視為首要原則，全力配合政府各項防疫措施，全館員工以高規格防疫規範配戴口罩及每日測量體溫，並遵循IHG洲際集團清潔計畫加強客房、餐廳及公共空間的清潔及消毒。

酒店大門口設置紅外線感溫測量儀及感應式酒精噴灑消毒器供顧客使用，全館各個廳別落實「簡訊實聯制」，讓來賓不用手觸摸筆或紙，遠距離掃描QR CODE，確保防疫無漏洞。全館129間客房皆為獨立空調，除室內循環外，也會導入室外新鮮空氣；酒店全館公共空間空調箱，100％外氣循環，24小時吹送新鮮風，歡迎旅客安心入住。