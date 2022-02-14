疫情宅運動帶動2021台灣運動用品出口額大幅成長，由外貿協會所主辦的「台北國際體育用品展(TaiSPO)」實體展將於3月10日至12日在南港展覽館二館登場，線上展則將從3月9日開始持續一個月至4月8日。

台北國際體育用品展實體展與「台北國際自行車展」同期展出，今年兩展規模預計達3000個攤位，為疫情後全臺最具規模的運動健身及自行車展覽。

根據經濟部統計，受惠於疫情下居家健身風潮興起，及全球運動健身盛行，臺灣業者產品多樣化、品質佳，成功打進國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部，2021年臺灣運動用品出口總額達37.93億美元，較前一年幅成長58％。

近年配備聯網功能、數位內容及運用新興智慧科技的健身器材及運動用品成為市場新寵兒，特別於展中打造「智慧健身房專區」，涵蓋岱宇、喬山等知名大廠展出相關智慧健身器材，將提供參觀者一次體驗各品牌最新產品的機會。

貿協表示，近年戶外活動如登山健行、露營興盛，預估未來國內外疫情趨緩後，將持續帶動相關產品需求，今年首次與臺灣越野自行車運動經營品牌Dirty Formosa合作，於南港展覽館二館戶外場地設立Outdoor Taipei展區，邀請到戶外運動休閒品牌大廠THULE、Snow Peak及知名自行車品牌捷安特及BESV等，展示涵蓋休旅車戶外運動相關配備及多樣化露營帳篷等。