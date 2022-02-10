鴻海(2317)今（10）日舉行新春開工儀式，發言人巫俊毅表示，由於缺料狀況已較上季大幅緩解，預期2022年首季營運將持平去年同期水準，但整體供應鏈缺料狀況能否真正解決，仍要到下半年才會較明朗。

鴻海上午10點在新北市土城總部舉行新春開工儀式，由劉揚偉親自主持，包括集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、E事業群總經理林忠正、B事業群總經理姜志雄、發言人巫俊毅等主管均共同出席。

巫俊毅會後受訪時表示，鴻海過去幾年首季營運表現都不錯，由於本季缺料已有大幅緩解，預期今年首季將持平去年同期水準。不過，整體供應鏈的缺料狀況並未獲得真正解決，預期要到下半年才會較明朗。

巫俊毅進一步說明，目前供應鏈缺料狀況仍在持續，包括功率元件和電源管理晶片等仍有缺料狀況。雖然半導體成熟製程新產能預期將逐漸開出，但仍待進一步觀察。不過，鴻海身為全球最大的製造廠商，有很強的採購能力，能把缺料影響降到最低。

對於蘋果手機去年在印度銷售報捷，鴻海董事長劉揚偉表示，印度市場的龐大為大家有目共睹，就整體國際情勢亦可看出對印度市場有利，認為此市場崛起指日可待。鴻海對此正在印度加速布局，並持續預測何時應布局到什麼程度，目前均在集團計畫中。

對於許多中國大陸競爭對手去年營收明顯衰退，劉揚偉對此表示，有些事情「看似很簡單、其實很困難」，認為競爭對手還在經歷集團過去遭逢的過程，可預期會發生什麼樣的狀態，像是財報不如預期等，都是必然發生的狀況。