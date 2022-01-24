台北地方法院日前依違反選罷法等罪，對長沙台協原會長林懷等5名台商判處有期徒刑，其中，林懷被判處3年10月徒刑。對此，全國台灣同胞投資企業聯誼會創會會長張漢文24日率領約16名台商赴海基會，聲援林懷，強調台商在大陸辦活動是每年都會有的活動，跟選舉無關。海基會則回應，願意全力協助提供林懷相關法律協助。

林懷遭檢察官指控在民國108年12月11日在大陸湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，並提供免費食宿，宴請500多名台商及台生，為國民黨及當時國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。

此次聲援中，共有16位台商參與，由海基會秘書長詹志宏及海基會副秘書長蔡孟君接見台商們。會晤完畢後，由張漢文代表說明此次聲援內容，其他部分台商表示，此事件已進入司法程序，也希望低調處理，主要希望能幫助到林懷，更希望官方能更了解台商的實際情況，不要讓兩岸關係如此緊張。

張漢文說，台商在大陸一年三節都會舉辦活動，並不是某一次活動是為了選舉才能辦這個活動。台商春節、中秋、尾牙大家都互相每個協會都會串聯在一起，接待大家，歷年來都在辦，並非因為選舉而特別舉辦的活動，也不是特別在某一個時間、為了做某一種目的，在這次立案上判決上有點落差，所以台商們特地來做說明。

而對台商們希望海基會可以邀請海基會具有相關經驗、專業的財經法律顧問，共同提供林懷的律師必要的法律建議，協助林懷保障其權益，詹志宏說，海基會願意全力協助。即到了林懷在二審的時候，台商們希望海基會法律部門能夠出來協助。

張漢文說，台商跟海基會，實際上兩個是不能分割的，台商發生了問題，海基會就是台商的娘家，沒有台商也沒有海基會，沒有海基會，在大陸的台商也沒有個依靠，所以此次遇到事情，台商們還是應該要回到海基會來，針對很多訴求，盼海基會能重視這個問題。

至於未來台商們舉辦活動，海基會或政府對於台商是否有要求相關注意的事項以免再度觸法？張漢文說，因為兩岸關係近年比較矛盾，以前辦活動，也一樣會邀請海基會及海協會的人參與，現在只不過是大環境不同，所以這一點大家應該用平常心來面對，特別是台商立場實際上是沒有變的，大家應該要互相了解。

至於起訴中提到的「湖南省台胞返鄉投票動員大會」，張漢文說，所謂「補助機票」是歷來的案例，不是因為選舉，每年過年各地協會會幫大家爭取優惠價返台過年，並不是單獨事件，跟選舉並無關係，「並不會說回去投韓國瑜，就補助機票」，協會不會參與這種事。