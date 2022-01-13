YouTube最初成立於2005年，至今已邁入第17個年頭，擁有逾20億使用者，如今全球首支累積突破百億點閱的影片出爐，就是由碰碰狐（Pinkfong）在2016年推出的《Baby Shark Dance》，受歡迎程度堪稱是兒童界的洗腦神曲，就連家長也朗朗上口。

《Baby Shark Dance》自2016年推出後，經歷了5年多的時間，至今已經累積近100億255萬點閱，被外界形容是「兒童界國歌」，可愛又帶有強烈節奏的旋律，加上「doo doo doo」的洗腦歌詞，推出後深受不少小朋友喜愛，更是許多家長心目中的育兒神曲。

而排在它之後的拉丁神曲《Despacito》則為77億多點閱，由路易斯方辛（Luis Fonsi）演唱，2017年推出就風靡全球，網路上更瘋傳各種發音教學及翻唱影片，原唱除了找小賈斯汀（Justin Bieber）演唱混音版，還找來金曲歌王林俊傑跨海合唱中文版本《Despacito緩緩》，成功打進華語市場。