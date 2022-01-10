82歲香港資深影星吳耀漢，以洪金寶為主的「福星」系列電影走紅，還被提名香港電影金像獎最佳男主角，他與外籍太太結婚後生下三女一子，2019年因為腎衰竭住院必須要「洗肚」（腹膜透析），因此全面停工，淡出演藝圈多年，他的近況也曝光了。

女星胡杏兒的老公李乘德日前和一群老友見面，在IG上曬出合照，不僅有78歲的陳惠敏還有吳耀漢，由於這兩人都罹患重病，最後成功戰勝病魔，他也在文內寫道，「Two legends of HK cinema. Respect.（兩位都是香港影壇傳奇）」，貼文一出，讓網友都十分感動。

李乘德和陳惠敏(右)、吳耀漢(左)合照。(圖/翻攝自微博)

吳耀漢因為逐漸高齡，身體狀況不斷，還因為心臟血管栓塞要做手術，之後還出現嚴重腎衰竭導致腎功能剩下1成，導致每天都要洗肚4次，每次1小時，近年來他的聽力也下降7成，原本他堅持不戴助聽器，但老婆送了2個給他之後，他現在也乖乖戴著，還呼籲外界要注意身體。

吳耀漢一家。(圖/翻攝自微博)

事實上，吳耀漢出身富二代，是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，21歲時曾閃婚一名英國女子，但婚姻僅僅維持半年，隨後他迎娶外籍太太Susan，兒子吳嘉龍進入演藝圈，踏上爸爸的路，近年來吳耀漢不僅身體出狀況，家裡也不平靜，2個女兒先後因涉毒遭捕，讓他十分掛心。