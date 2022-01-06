香港女星黎姿過去曾是香港當紅玉女，2008年與富商馬廷強結婚便宣布退出演藝圈，陸續生下3名子女，但即使如此，現年50歲的她，外貌仍保持的相當年輕，被不少人譽為「凍齡女神」。而近日黎姿穿上10年前曾穿過的襯衫，沒想到效果驚人，引起網友熱烈討論。

黎姿婚後雖退出演藝圈沒再推出任何影視作品，專心在家相夫教子，但私底下她仍經常透過社群媒體與粉絲們分享生活及時髦的穿搭。昨（5）日她便更新近況，PO文表示：「已記不起對白襯衫的偏愛是從什麼時候開始，不瞞大家，真的有很多珍藏」，接著透露示：「多謝好友從我的衣櫃中精心挑選了這件十年沒穿過的出來，舊衣新配搭，效果很不錯，白恤衫就是永不會過時」。

只見黎姿穿著一件雪紡透膚襯衫搭配黑色皮褲，整體造型看起來帥氣又不失女人味，加上她凍齡的外貌與燦爛的笑容，電得網友直呼示：「白襯衫因你變耀眼」、「姐姐越來越有魅力了」、「好美，好有氣質」、「感覺還是30年前的模樣」、「太美了」、「根本不像50歲」，吸引大批網友熱議」。

事實上，十分注重保養及身材的黎姿，私底下經常透過瑜珈及各種運動來鍛煉自己的體態，也會製作低卡料理來控制熱量，長時間下來讓她即使生過3個小孩身材也依然沒有走樣，去年她還曾在IG上不吝嗇的分享泳裝辣照展現凹凸有致的曲線，同樣令網友們驚艷。