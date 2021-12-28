港星周嘉玲外型亮麗、身材高挑，因參加港姐比賽獲得亞軍，進而踏進演藝圈，演過不少電影和電視劇，其中和梁朝偉在《重慶森林》的激情床戲，最為人熟知，不過她2003年淡出演藝圈後，就轉往商界發展，近日，她難得曬出和老公的合照，51歲近況也跟著曝光。

周嘉玲聖誕節當天，在IG曬出和老公、友人的合照，只見穿著灰色寬鬆上衣、頭戴鴨舌帽的她，雖然打扮休閒低調，但仍看得出保養得宜，51歲肌膚仍緊緻Q彈，雖然和過去光鮮亮麗形象有些差距，但風采依舊。

出身加拿大的周嘉玲，因擁有亮麗外型和高挑身材，被星探挖掘，後來參加1991年港姐選拔，獲得亞軍，因此進入演藝圈，演過《新難兄難弟》、《慈禧秘密生活》、《鼠膽龍威》等作品，其中在《重慶森林》中，真空上陣和梁朝偉有激情床戲，不僅讓她入圍金像獎最佳女配角，還和梁朝唯傳出緋聞。

有傳劉嘉玲為此相當生氣，但幾年後梁朝偉又和周嘉玲合作《俠骨仁心》，似乎也間接否認劉嘉玲吃醋一事，梁朝偉也表示當時周嘉玲是新人，幫助她入戲是理所當然，而拍戲感情投入很正常，相信劉嘉玲一定可以理解，而兩人的緋聞最後也就不了了之。

周嘉玲昔和梁朝偉有激情床戲。(圖／翻攝自東網、電影截圖)

周嘉玲2003年淡出演藝圈，轉戰時裝界當市場策劃及公關，2005年閃嫁比利時籍印度裔室內設計師Darryl Goveas，婚後育有一女，近年則專注於童裝生意，而她2018年有短暫復出，拍攝大陸知名藝術家曹斐執導的電影《監獄建築師》，她也表示有客串性質的角色她會樂意嘗試，而自覺年紀漸大的她，也大方說：「我已不年輕，但起碼笑起來很自然。」