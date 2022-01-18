24歲鄧姓男子時速近百飆車，撞上突然右轉的貨櫃車後慘死。鄧父知道兒子喜歡超跑重機，辦後事時特地買了藍寶堅尼、重機燒給兒子，事後一併向田姓司機求償。一審法官認為超跑重機非喪葬必要，判賠49萬元。但二審法官考量民情和習俗，認為燒3C、交通工具等紙紮物也是一種「事死如事生」的概念，予以判准，判田男需再賠償2萬4千元確定。

2019年5月23日下午，田男駕駛貨櫃曳引車，沿高雄市大寮區河堤路一段由南往北行駛，行經一處路口，未禮讓直行車，直接大幅度右轉時，遇上同向、時速近百的鄧男騎車飆速經過。鄧男煞車不及，直接撞上貨櫃車右前車頭後人車倒地，導致臉骨骨折、兩手封閉性骨折等多處外傷，導致中樞性休克，送醫急救後仍宣告不治。

鄧父難過地替兒子辦後事時，知道兒子喜歡藍寶堅尼、重機，特地訂購紙紮的藍寶堅尼、重機，還燒了4萬多元的庫錢給兒子。後事辦完，鄧父對田男提告，求償喪葬、扶養、精神撫慰金共1189萬元，田男則被依過失致人於死罪判1年。

田男認為，藍寶堅尼、重型機車、庫錢、燒庫師父等項目非必要，單人塔位、管理費、單人牌位（神主牌）等項目費用也過高，鄧父也尚能維持生活，不符合受扶養要件，不該請求扶養費。

一審法官認為，田男駕駛貨櫃車貿然右轉違規疏失程度較重，鄧男超速飆車也有責任，雙方肇責比為8比2。針對鄧男殯葬費用，法官判定藍寶堅尼、重機非必要，庫錢、塔位、非財產損害金額也過高，扣除強制責任保險金後，判田男須賠償49萬元。

鄧父不服上訴，二審法官參考網路查到的「民間庫錢支出習俗」，以鄧男屬豬來計算，合理數量為13包（1包1000萬），認為家屬燒59包太多，一審判田男負擔25包的賠償已足夠。

針對藍寶堅尼、重機等費用，二審法官認為，時代變遷，喪葬禮俗中所使用的紙紮用品也衍伸出3C、家電、交通工具等各種物品，鄧父燒的藍寶堅尼、重型機車等紙紮品與禮俗和鄧男的身份相當，不能強說不必要。衡量其餘開銷後，判田男需再賠償2萬4千元確定。