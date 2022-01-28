張鈞甯小心翻魚。（最大國際娛樂提供）

陳意涵自備章魚燒器具做章魚燒。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢發刮刮樂紅包給大家。（最大國際娛樂提供）

虎年特輯YT封面。（最大國際娛樂提供）

四人在一起，場面失控。（最大國際娛樂提供）

各自完成拿手菜。（最大國際娛樂提供）

過年必備打麻將，四人亂打一通。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢（小綜）的YT節目《不專業廚房》讓大家過年「虎哩笑嗨嗨」，這次邀超級好朋友們阮經天（小天）、陳意涵、張鈞甯一起錄製過年特輯。

張鈞甯爆料說，鄭元暢不應該找這個組合，會讓廚房非常失控，陳意涵也笑說「這集應該很難上字幕吧」，果然大家瘋狂各說各話，連阮經天都看不下去說可不可以讓他把整段話講完，沒想到鄭元暢馬上吐槽說「好，讓你整段說完，然後我整段剪掉」，朋友間超自然互動讓人笑到爆棚。

身為製作人的鄭元暢，這次請好友們各自準備一道自己的拿手菜，因為他的零廚藝，所以準備「佛鍋（火鍋）」，被眾朋友吐槽很瞎，而且連煮個火鍋都煮到沒湯和不確定有沒有熟。

小天準備的是「烤烏魚子」，原因是之前來上過不專業廚房後，回家就失去了做菜的興趣，才剛說完陳意涵馬上說那集她有看，還笑說阮經天那集看起來好生氣，虧阮經天到底在生什麼氣？！當場維妙維肖模仿小天生氣的樣子，笑翻大家。

帶來拿手菜「黃魚煨豆腐」的張鈞甯，居然一開始就問大家「魚要不要洗？」小綜驚呆問她：「這不是妳要做的菜嗎？」還加碼爆料張鈞甯怕煮失敗，還多準備了煎蘿蔔糕，原來這道菜是張鈞甯媽媽的拿手菜，但張鈞甯一次也沒做過。

她上節目前才認真討教作法，同時也發揮她處女座個性，為了避免失敗，準備了備選菜色蘿蔔糕。「煮菜達人」陳意涵很用心自備章魚燒機要來做章魚燒，卻不小心跟鄭元暢配成一隊，章魚被小綜亂剪一通，而且小綜連一顆章魚燒都弄不成球狀，讓陳意涵大喊崩潰。

4個人煮完菜後應景的一起打麻將，一下有人「相公」，一下有人搞不清楚到底牌摸了沒，亂打一通，小天忍不住說：「會打麻將的人看到我們這樣會生氣的。」打牌過程爭吵不斷完全失控，小綜受不了，要大家停止說話，大喊「卡」，該集將於2月1日大年初一晚上8：30播出第1集，讓大家過年期間一起笑嗨嗨。