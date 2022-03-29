美國總統拜登近日指俄國總統普丁不應繼續執政，引發軒然大波。資深媒體人黃揚明質疑，普丁的所作所為讓拜登憤怒，但拜登就可以說這樣的話嗎？黃更以美國演員威爾史密斯28日在奧斯卡頒獎典禮上打人後道歉為例指出，拜登對自己的言語暴力並不以為意，「拜登真是不如威爾史密斯」。

黃揚明今(29日)在臉書發文表示，拜登日前在波蘭首都華沙針對俄羅斯入侵烏克蘭一事發表嚴正聲明，並表示「看在老天爺的份上，不能讓這個人（普丁）繼續掌權」，雖然事後白宮官員幫忙解釋並無推翻普丁之意，仍被全世界政壇認為是嚴重失言，但拜登回國後，卻堅稱自己沒有脫稿也無須道歉，他只是對普丁的所作所為表達憤怒，及對俄羅斯的侵略行為表示不滿。

黃揚明指出，普丁的所作所為讓拜登憤怒，因此身為美國總統的拜登就可以說這樣的話嗎？當然不行，因國際法上有著「互不干涉內政原則」，身為民主國家，美國只需要管好自己，不需要干預其他國家的政權是否該輪替。

黃揚明更說，即使美國前任總統川普也有很多離譜行徑，即使拜登上任後的失言頻率不遑多讓，但美國總統是依據美國憲法執行其職權，一國對外領袖在國際場合就不再有「個人內心話」，所有言論都必須以「國家利益」為最高指導原則。

黃揚明發現，多數其他美國盟友對拜登的說法都表達無法理解，畢竟在尋求烏俄和談的關鍵時刻，拜登的過激言論很可能引發俄羅斯反彈，引發更複雜的世界局勢，「除非拜登認為他在華沙的一席話，符合國家（或他）的利益」。

黃揚明直言，在奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯以肢體暴力對抗言語暴力的舉動，被另一位男演員丹佐華盛頓告誡：「人生到了最高點時，必須要更謹慎小心，因為這是惡魔將如影隨形。」威爾史密斯後來公開對施暴行為道歉，但拜登對他的言語暴力並不以為意，「拜登真是不如威爾史密斯」。