新北市立美術館原定7月完工，受缺工、缺料影響，延宕至年底，戶外園區可望於9月先開放，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，新北市美術館以「全民美術館」為宗旨，是新北市第一座公有美術館，規劃串連戶外園區，形塑整體美術館景觀氛圍，提供民眾一個結合藝術、生態及休閒的全齡藝術休閒園區，期待主體工程可於年底完成。

文化局長龔雅雯表示，為傳達全民美術館「參與及共創」的核心價值，在標誌設計上，特別委託設計師莊濟寰進行美術館視覺識別系統規劃，以立方體作為基礎元素，透過彼此堆疊、組合，逐步建構出 NTCAM （New Taipei City Art Museum）等五個英文字母符碼，可排列組合為多種臉譜表情，符碼堆疊的過程象徵著全民參與、共同創造，同時傳達新北市多元文化的特質，以及以市民為 DNA 的「全民美術館」理念。

龔雅雯說，戶外園區可望於9月開放，優先提供民眾使用，主體工程的部分希望於年底完成，後續將進行室內裝修相關規畫，未來美術館整體營運範圍，除美術館建築主體外，還包含基地內既有的三鶯藝術村，及逾10公頃戶外園區，將結合周邊的鶯歌國民運動中心、大漢溪自行車道及水資源中心等周邊資源，打造一個結合生態、藝術與休閒的特色園區。

新北市美術館坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，臨近鶯歌陶瓷博物館，基地大小2.5公頃，總樓層為地上8樓、地下3樓，室內面積約9800坪。主體建築工程於2019年2月開工，硬體工程總經費26.07億餘元。