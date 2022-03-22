大陸民航局官網21日傍晚公布，東航一架由昆明飛往廣州的波音737客機，於梧州上空失聯並墜毀，機上人員共132人，大陸民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。美國全國運輸安全委員會（NTSB）同日表示，當局已指派一名高級航空安全調查員，作為美國認可的調查代表。
NTSB表示，事件的調查將由大陸民航局帶領，調查相關的所有問題應直接向該部門提出，而波音公司、通用電氣（General Electric）及美國聯邦航空局（FAA）的代表，會以技術顧問身份參與調查。
大陸民航局官網21日傍晚公布，東航一架由昆明飛往廣州的波音737客機，於梧州上空失聯並墜毀，機上人員共132人，大陸民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。美國全國運輸安全委員會（NTSB）同日表示，當局已指派一名高級航空安全調查員，作為美國認可的調查代表。
NTSB表示，事件的調查將由大陸民航局帶領，調查相關的所有問題應直接向該部門提出，而波音公司、通用電氣（General Electric）及美國聯邦航空局（FAA）的代表，會以技術顧問身份參與調查。
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