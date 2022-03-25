資深嚮導李正一認為很扯，他說在山上大家是生命共同體，這種行為令人遺憾。（消防局提供／吳建輝南投傳真）

南投38歲紀姓協作19日疑遭同行登山隊放生，23日家屬聯絡不到人報警在臉書社團急尋，引發山友熱議，有人認為登山本應「團進團出」，過了２天才告知這樣行為根本謀殺，但也有人認為，協作應評估自身能力與腳程，避免造成合作不愉快，資深嚮導李正一認為很扯，在山上大家是生命共同體，這種行為令人遺憾。

當天同行隊員表示，跟紀姓協作合作多次，但忽略疫情登山團少協作少於訓練，從行程第一天協作就因腳程慢，與領隊交換行李，脫隊後因天氣逐漸轉為惡劣，在得到協作同意才全隊先行，是經過思考的艱難決定；紀姓協作家人則不滿，登山隊下山整整2天才通報，連日大雨、地震叫人怎麼不擔心。

資深嚮導李正一認為，高山險峻協作們刻苦耐勞，經常擔任山區救難急先鋒，應該把協作當成隊友、家人，這樣丟包行為還是頭一次聽見，直言很扯，整件事情聽起來就不合理，若協作自身狀況不佳也不可能貿然上山，有隊員脫隊通常會在下個營地等待，全員到齊才會行動，若回頭找尋未果，當下就會立即報警，避免發生意外錯失黃金救援時間，

李正一說，協作與登山隊通常是合作關係，但時常有隊員會狂塞東西給協作，當成工人看待，幫山友背器材、背石材，沒有保障、福利，職業傷害也是自己扛，為了討生活工作賺錢，不期待被稱讚，只是想要獲得基本尊重，雖然不全然明白所有經過，但希望不要再有類似丟包事情發生。

這支17人登山隊從屯原登山口入山，預計攀登南投能安縱走，但21日紀姓協作腳程較慢，在與登山隊一起通過光頭山斷崖後脫隊，慘遭登山隊放生，期間登山隊因氣候因素考量，提早在22日下山，直到23日協作家屬聯繫不到人，才趕緊報警在臉書協尋。

所幸警消在25日上午，在奧萬大溪底尋獲紀姓協作，他說因溪水暴漲無法度溪下山，因此等天氣穩定高遶下山，平安無受傷。