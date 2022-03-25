南投能安縱走失蹤協作找到了，25日上午傳出好消息，38歲紀姓協作在南溪溪底被搜救人員發現，健康無虞，目前與搜救人員一同下山，消防局證實，紀姓協作已經找到，根據本人表示，因雨勢溪水暴漲因此無法涉溪，因此紮營在山上休息，這兩天天氣穩定後，從南溪溪底回程，人平安沒有受傷。

據了解，這支登山隊連同領隊、隊員、高山協作一共17人，19開始展開為期5天的攀登活動，但登山隊疑似丟包高山協作，一行人在第3天就與協作分開，提早在22日就從奧萬大下山，家屬23日等不到協作，也無法聯絡到登山隊其他隊員，因此報警並在臉書希望隊員、領隊等人可以給他答案。

消防局表示，25日已經找到紀姓協作，是由紀姓協作的弟弟率先發現，搜救隊一行人從奧萬大往回找，行走南溪溪底路縣發現紀姓協作，他表示因為前幾日雨勢較大，因此在山上短暫停留，這幾天雨勢趨緩，溪水退去，今天才開始回撤，初步觀察協作沒有受傷，健康可以自行走下山。

消防局也說，是否有丟包問題仍待後續了解釐清，但原則上沒有罰則問題，但仍呼籲登山隊攀登時，應該團進團出，在山上大家都是生命共同體，所有行動都應該童行，而協作也應該考量自身健康狀態，切勿免強，若在山中發生意外，應該分工合作發揮自身力量，幫助隊友，達到同進同出目的。