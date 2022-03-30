男友的愛心全進「他」嘴裡！1名男網友發現他每天為女友做的愛心便當，女友帶到公司後竟「分給男同事吃」，他說菜色全是女友喜歡的，份量也不多，不解女友為何如此；一派網友認為原PO很小氣，也有人認為若是特定同事的話應該有問題，「可能不止分食，還有分其他東西」、「口水交流建議分手」。

該名網友在PTT發文表示，他近日發現平時他為女友做便當，讓對方帶去公司吃，沒想到他近日發現女友竟然會將便當「分給男同事吃」，他認為便當的份量不會太多，應該不可能是女友吃不完分食，而且菜色也使女友喜歡的，女友應該沒理由因挑食分給同事，他不禁想「就是純粹分食地很開心吧」。

1名男網友發現他每天為女友做的愛心便當，女友帶到公司後竟「分給男同事吃」，他說菜色全是女友喜歡的，份量也不多，不解女友為何如此。（翻攝自PTT）

該網友最後崩潰發文說，不知道怎麼向女友開口說此事，「感覺她要嘛不在意這件事，要嘛只是想（認為）我找她吵架」；其他網友則留言說「你很小氣欸，愛計較」、「你幹嘛幫人做便當」、「那你也做便當給女同事吃呢」、「直接叫男同事來家裡 『聽說你很愛吃我做的』」、「太多？不合胃口？公司風氣？只跟特定對象分食？」

也有網友說「可能不止分食，還有分其他東西」、「加料在便當裡啊 （攤手」、「你也可以先確認一下是哪種分食」、「口水交流建議分手，這樣有夠噁心的」。