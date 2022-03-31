金曲台語歌后詹雅雯，去年檢查出罹患帕金森氏症，導致左腦中度萎縮，天性堅強的她仍積極治療中，熱愛舞台的她，不畏病情在去年耶誕節登上台北小巨蛋舉辦演唱會，近日她在節目中分享神明顯靈的事蹟，相信是媽祖顯靈幫助她身體好轉。

據悉詹雅雯是虔誠的信徒，長期會參加白沙屯媽祖進香，近期她做客公視台語台綜藝《HiHi導覽先生》，講到自己和媽祖神奇的緣分，提到有一次喉嚨無法唱歌又發燒，但隔天還有工作行程要唱多首歌曲，當天晚上做夢就夢到千里眼和順風耳將她帶到媽祖廟內。

當時千里眼、順風耳用響亮莊嚴的聲音大喊喊：「喙開開」，她跪在廟內嘴巴打開，有一道水從媽祖那個方向噴來，接著兩位神明再度大喊：「吞下」，隔天一早起來，感冒神奇的康復了，唱歌都沒有感到不適，神奇遭遇讓現場主持人和來賓都十分驚訝。

而先前詹雅雯發現信用卡被盜刷，經過警方及銀行調查，從2018年底就開始遭到盜刷，直到2021年底才發現，盜刷者身分是巴拉圭義診團的人，至於信用卡何時遭偷拍，她回想後仍毫無印象，加上盜刷金額從未超過3千元，因此銀行從未發簡訊通知，才讓詹雅雯未發現此事，而這名嫌犯被逮捕後，竟表示：「如果詹小姐不希望我刷這筆款項的話，她應該會告訴我呀」，讓警方聽了相當傻眼。

（來源／公視）

詹雅雯藉此慘痛經歷為例，表示相當懊惱自己太過於相信別人，但也向所有人呼籲仍然可以相信人性本善，但千萬要懂得保護自己，也提醒所有人要有對帳單的習慣，也千萬不要隨意將信用借出或拍照給別人。